В Узбекистане создаётся центр передовых технологий

2018-04-21 11:09 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане при министерстве инновационного развития страны будет создан новый Центр передовых технологий.

Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана «Об образовании Центра передовых технологий при министерстве инновационного развития Республики Узбекистан».

Согласно тексту постановления, Центр создается для поддержки высокотехнологичных предприятий, внедрения инновационных идей, технологий и проектов на базе ГУП «Учебно-экспериментальный Центр высоких технологий».

В документе говорится, что новая структура создается в целях создания условий по активизации развития научной и инновационной деятельности, широкой интеграции науки, образования и производства, генерации и применения новых знаний, эффективного использования научно-инновационного потенциала и научно-лабораторной базы в разработке и внедрении передовых инновационных идей, технологий и проектов.

В постановлении отмечается, что Центр будет проводить фундаментальные прикладные научные исследования, создавать инновационные разработки в области передовых технологий.

Также центр будет выполнять целевые научно-технические и инновационные программы на уровне мировых требований и стандартов.

Центр будет привлекать к сотрудничеству ученых и исследователей, обеспечивать интеграцию науки, образования и производства с целью разработки наукоемкой продукции и конкурентоспособных отечественных инновационных технологий.