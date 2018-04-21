Прогноз погоды на завтра

2018-04-21 12:56 | www.apa.az | 5

22 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью местами возможны дожди.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9°, днем 14-18° тепла, в Баку ночью 8-10°, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 55-60%.

В районах Азербайджана 22 апреля временами ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег. В отдельных местах будет туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 14-19°, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.