Обнародованы фактические погодные условия в Азербайджане

2018-04-21 12:42 | www.oxu.az | 3

Стали известны фактические погодные условия с полудня 20 апреля до утра 21 апреля.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, как сообщалось ранее, с 20 апреля до утра 21 апреля на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, в горных районах, местами интенсивный.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 2-10 мм, на Малом Кавказе - 12-36 мм, в районах Центрального Арана - 1-10 мм, на Большом Кавказе - 1-8 мм, в Гянджа-Газахской зоне - 1-11 мм, в Нахчыванской АР - 1-4, в Ленкоран-Астаринской зоне – 1 мм.

Высота снежного покрова в Гырызе составила 12 см, в Хыналыге – 10 см, в Дастарфурчае, Гараголларе (Дашкесан), в Гянджачае-Алаханчалы (Дашкесан) и Шахдаге – 5 см.