Первое выступление нового премьера

2018-04-21 12:53 | www.oxu.az | 5

Новый премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов сделал выступление в Милли меджлисе.

Как передает Oxu.Az, он отметил, что до сегодняшнего дня любил разговаривать, но подчеркнул, что после перехода в другую сферу надо работать:

«Прежде всего, хочу выразить благодарность президенту за оказанное высокое доверие. Он возложил на меня очень большую ответственность.

Это очень сложно. Но это честь для меня. Работать вместе с ним в нынешней ситуации - вопрос чести. В мировых процессах никогда еще не было такой напряженности.

Стабильность и развитие нашей страны в самом сложном геополитическом регионе ставит перед каждым из нас высокую ответственность. Надо еще больше расширять развитие.

Постараюсь выполнить возложенную на меня ответственность в условиях тесного сотрудничества с государственными и правительственными структурами».

Кямиль Гамзаоглы

