Таджикистан построил на границе с Узбекистаном две погранзаставы за более $2,5 млн

2018-04-21 12:15 | www.trend.az | 6

На границе Таджикистана с Узбекистаном на территории Аштского района Согдийской области при участии секретаря Совета безопасности Таджикистана Абдурахима Каххарова были сданы в эксплуатацию новые пограничные заставы.

Об этом сообщает таджикское агенство «АЗИЯ-Плюс».

Пограничная застава «Мехробод» построена за счет средств энергохолдинга Таджикистана «Барки точик». Для ее возведения и оборудования затрачено 18 миллионов сомони, отметили в пресс-службы главы Согда.

Застава «Пунук» построена и оборудована за счет средств бюджета Согдийской области, из которого было выделено 5 миллионов 400 тысяч сомони, - отметил источник.