Турецкий министр: Мы оцениваем TANAP и TAP как проекты века

2018-04-21 13:14 | www.apa.az | 7

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что для безопасной транспортировки азербайджанского газа в Европу TANAP и TAP играют важную роль.

Как сообщает АПА, об этом Б.Албайрак сказал в интервью немецкой газете «Frankfurter Allegemeine Zeitung».

Он отметил, что наряду с тем, что эти проекты являются альтернативными источниками голубого топлива, в то же время они важны для создания конкуренции в продаже газа в регионе.

Б.Албайрак сказал, что хоть Европа и годами говорила о проекте NABUCCO, реализовать ей его не удалось: «Только совместное участие Азербайджана и Турции сумело предоставить Европе столь важный проект. Поэтому по этому газопроводу в будущем может транспортироваться газ из других стран. В мире для обеспечения энергобезопасности в странах-экспортерах и транзитных странах очень важны стабильность, расширение сотрудничества. Проекты TANAP и TAP также подчеркивают роль Турции в обеспечении энергетической безопасности Европы».