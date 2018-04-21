Саргсян призвал протестующих к диалогу

2018-04-21 13:11 | www.oxu.az | 7

Премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал лидера акций протеста против его назначения Никола Пашиняна к диалогу.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте премьера.

«Глубоко обеспокоен разворачивающимися внутриполитическими процессами. Чтобы избежать необратимых потерь я призываю депутата Национального собрания (парламента) Никола Пашиняна сесть за стол политического диалога и переговоров. Это нужно сделать незамедлительно», - говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что власти всегда уважали и будут уважать право граждан на мирные акции, однако происходящие процессы чреваты непредсказуемыми последствиями.