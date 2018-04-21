Глава МИД РФ посетит Китай

2018-04-21 12:16 | www.trend.az | 7

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Китай 23-24 апреля проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, на повестке дня стоит обсуждение подготовки визита президента России Владимира Путина в китайский Циндао, ряд двухсторонних и международных вопросов, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Как отмечает МИД, визит Лаврова приурочен к заседанию совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"В Пекине он проведет переговоры с членом Госсовета, Министром иностранных дел КНР Ван И, планируется встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встреч основное внимание будет уделено главному политическому событию в двусторонних отношениях в этом году – визиту президента России в Китай, который, как ожидается, состоится в увязке с заседанием совета глав государств ШОС в июне в городе Циндао", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Кроме того, в МИД добавляют, что российский и китайский министры "обменяются мнениями о текущем состоянии и перспективах российско-китайского стратегического взаимодействия, обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в международных делах и наиболее актуальные региональные проблемы, включая ситуацию на Корейском полуострове, сирийское урегулирование, положение дел в Афганистане, проблематику сохранения многосторонних договоренностей по иранской ядерной программе, взаимодействие России и Китая в рамках ООН, ШОС, БРИКС, РИК".