Новый премьер-министр Азербайджана - ДОСЬЕ

2018-04-21 13:26 | www.apa.az | 6

Новруз Исмаил оглу Мамедов родился 15 марта 1947 года в Бабекском районе Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает АПА, получивший среднее образование Н.Мамедов поступил на отделение французского языка факультета «Европейские языки» Азербайджанского педагогического института языков. Получив дипломом отличия по завершение образования в этом институте Н.Мамедов работал переводчиком, затем старшим переводчиком в Алжире (1967-1968), в Гвинее (1971-1973), и вновь в Алжире (1978 - 1981).

В 1991 году Новруз Мамедов, защитив диссертацию, получил ученую степень кандидата филологических наук.

В 1992-1993 годах работал деканом подготовительного, а в 1993-1997 годах - деканом факультета французского языка в Азербайджанском педагогическом институте иностранных языков.

12 апреля 1997 года назначен заведующим отделом внешних связей Администрации Президента Азербайджанской Республики.

В 1998 году за заслуги в укреплении азербайджано-французских дружеских отношений награжден орденом Почетного легиона со стороны тогдашнего президента Франции Жака Ширака.

В январе 2002 года указом Президента Азербайджана ему присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

С сентября 2005 года является членом Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2007 года награжден орденом «Шохрат».

В 2009 году Президент Польши Лех Качиньский наградил Новруза Мамедова орденом «Легион почета» за заслуги в области развития азербайджано-польских отношений.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 13 марта 2017 года награжден орденом «Шараф».

С первого июня 2017 года - помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики - заведующий отделом. Также является заведующим кафедрой лексикологии и стилистики французского языка в Азербайджанском университете языков.

В совершенстве владеет азербайджанским, французским, русским, английским языками.

Женат, есть трое детей и внуки.