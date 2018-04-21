Захра Бадалбейли готовится издать свою вторую книгу

2018-04-21 13:38 | www.apa.az | 5
Член Союза писателей Азербайджана, молодая поэтесса Захра Бадалбейли готовится к изданию своего второго сборника стихов.
Как сообщили АПА в Издательском доме «TEAS Press», книга стихов «В твоих руках» включает в себя произведения на социальную тему, стихи о любви, о жизни, философские размышления.
Художественное оформление книги подготовила Ляман Юсифли.
«Меня в хорошем смысле удивила работа Издательского дома «TEAS Press» с нашими писателями и поэтами. Это меня подвигло на создание новых стихов. Выбор названия книги также не случаен. Я считаю, в жизни очень многое в наших руках, зависит от нас, и об этом забывать нельзя», - сказала она.
З.Бадалбейли начала писать стихи с 10 лет. Ее первая книга «За бесконечностью явлений» увидела свет в 2011 году. Эта книга принесла поэтессе большой успех.