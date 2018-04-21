Эксперт: Продолжение протестов - плохие новости для Саргсяна

2018-04-21 13:32 | www.oxu.az | 6

Продолжение протестов в Армении несмотря на то, что Серж Саргсян официально стал премьер-министром страны, - это плохие новости для властей Армении.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал грузинский политолог Гела Васадзе.

«Начнем с того, что ни один протест автономно столько времени не продержится. Никаких признаков поддержки протестов извне нет, значит, протесты поддерживают весьма влиятельные силы внутри Армении.

Никол Пашинян в данном случае очень важная фигура, но он front-man, важнее - кто стоит за ним», - отметил эксперт.

По его словам, «принципиальный вопрос для протестующих - добиться поддержки внешних сил, и вот тут надо внимательно следить за прессой, причем не столько западной, сколько российской».

«До тех пор, пока российский мейнстрим обвиняет во всем «кровавую руку» Госдепа, у Саргсяна все в порядке. Но если тональность изменится, это будет очень дурным знаком для нынешних армянских властей», - подчеркнул собеседник сайта.

Касаясь возможного влияния внутриполитической напряженности в Армении на карабахский конфликт, Васадзе сказал, что при подобных кризисах трудно спрогнозировать, какой из противоборствующих группировок и что придет в голову.

«Любой кризис в Армении ведет к ужесточению риторики. Так или иначе события в регионе развиваются динамично, сложно сказать в какую сторону, но зато интересно», - подытожил грузинский эксперт.

Али Мамедов

