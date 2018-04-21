Иран предупредил Вашингтон

2018-04-21 13:44 | www.oxu.az | 7

Если США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе, то Тегеран может принять ряд неприятных для Вашингтона мер.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в эфире телеканала CBS.

По его словам, в этом случае у Ирана будет несколько вариантов действий, одним из которых станет восстановление деятельности в ядерной сфере.

Соглашение по иранской ядерной программе было заключено 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года с Ирана было снято большинство санкций.

12 января 2018 года президент Дональд Трамп заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения.