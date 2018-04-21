Опыт Новруза Мамедова сегодня востребован - МНЕНИЕ

2018-04-21 13:50 | www.oxu.az | 5

Общество Азербайджана ждет обновления управленческой команды. В этом контексте назначение Новруза Мамедова на должность премьер-министра, возможно, вызовет некоторое удивление в среде общественности, так как все ждали каких-то новых кадровых решений.

Об этом в беседе с коореспондентом Oxu.Az сказала заместитель директора Международного экспертного совета Baku Network, аналитик Гюльнара Мамедзаде.

«Но, с другой стороны, именно Новруз Мамедов – один из тех высокопоставленных чиновников старого состава, кто не вызывает раздражение и не зафиксирован в неблаговидных ситуациях.

Более того, он пользуется определенным уважением в обществе и пользуется репутацией сбалансированного, опытного дипломата», - отметила эксперт.

По ее словам, учитывая, что сейчас внешняя экономическая стратегия и решение социально-экономических и других вопросов внутреннего характера завязаны как никогда, опыт Новруза Мамедова, наработанный им в статусе главы внешнеполитического отдела АП, может быть особенно востребован.

«Важно, что сегодня, на фоне тех процессов, которые происходят в Армении, азербайджанское общество наблюдает усилия руководства страны по обновлению команды и модернизации системы государственного управления», - подчеркнула Мамедзаде.

Али Мамедов

