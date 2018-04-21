Театры Азербайджана и России развивают сотрудничество

2018-04-21 13:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Мубариз Гамидов провел встречу с генеральным директором Национального драматического театра им. Б.Басангова (Республика Калмыкия/Российская Федерация), заслуженным работником культуры Калмыкии Галиной Шураевой, которая находится с визитом в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В ходе встречи прошло обсуждение дальнейшего сотрудничества между двумя театрами, были обсуждены вопросы, связанные с реализацией крупных творческих проектов в будущем.

Шураева выразила признательность директору азербайджанского театра за теплый прием, и отметила, что проведенные взаимные гастроли вызвали большой интерес у зрителей.