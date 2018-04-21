Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

2018-04-21 13:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами возможны дожди, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем - 14-18, в Баку ночью - 8-10, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм до 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 55-50 процентов.