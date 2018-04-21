В Евросоюзе оценили перспективы инвестиций в военные разработки

2018-04-21 13:14 | www.trend.az | 7

Суммарные инвестиции в оборонные технологии в ЕС могут составить 5 миллиардов евро после 2020 года, сообщил глава Европейского оборонного агентства (EDA) Хорхе Домек, передает РИА Новости.

"Запланированный бюджет Европейской программы развития оборонной промышленности (EDIDP) существенен: 500 миллионов евро на 2019-2020 годы, с перспективой еще более существенной программы в рамках последующей многолетней финансовой платформы ЕС с предполагаемым годовым бюджетом в 1 миллиард евро", — говорится в статье исполнительного директора EDA Хорхе Домека, подготовленной для Королевского института Элькано.

"В зависимости от применения различных ставок софинансирования, предусмотренных регулированием, EDIDP может привлекать финансирование государств-членов с ожидаемым эффектом пятикратного увеличения, что потенциально может обеспечить общий объем инвестиций в развитие оборонного потенциала в 5 миллиардов евро ежегодно после 2020 года", — говорится в публикации.

Европейское оборонное агентство (EDA) — межправительственное агентство Совета ЕС, созданное в 2004 году для поддержки государств-членов в развитии оборонного потенциала и военного сотрудничества, оборонных исследований и технологий. Агентство базируется в Брюсселе.