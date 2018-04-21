В отдельных районах Азербайджана выпал снег толщиной 12 см

2018-04-21 14:00 | www.apa.az | 8

С 20 апреля до утра 21 апреля на территории страны наблюдалась нестабильная погода, временами шли дожди, в горных районах выпал снег.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 2-10 мм, на Малом Кавказе – 12-36 мм, в районах Центрального Арана – 1-10 мм, на Большом Кавказе – 1-8 мм, в Газах-Гянджинской зоне – 1-11 мм, в Нахчыванской АР – 1-4 мм, в Лянкяран-Астаринской зоне – 1 мм.

Высота снежного покрова в Гырызе составила 12 см, в Хыналыге – 10 см, в селах Гараголлар и Алаханчаллы (Дашкесан), Шахдаге – 5 см.