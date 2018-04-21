Летающие «Терминаторы» смогут уклоняться от ракет противника

2018-04-21 14:07 | www.oxu.az | 7

Все транспортные вертолеты Ми-8АМТШ-В «Терминатор» оснастят системой защиты от поражения ракетными комплексами.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Интерфакс»со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

«Осенью 2018 года планируется завершить работы по оборудованию всего вертолетного парка Ми-8АМТШ-В бортовыми комплексами обороны (БКО) "Витебск"», — сказал он.

«Витебск» в конфигурации для вертолетов наиболее эффективен против ракетных комплексов противника с инфракрасными системами наведения. БКО способен отследить пуск ракеты в радиусе нескольких сотен километров и увести снаряд от цели.

Защитные комплексы разрабатывались концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и были переданы в распоряжение Минобороны еще в августе 2017 года на форуме «Армия». Там же впервые представили новейшую модификацию вертолета Ми-8.

Вертолеты Ми-8АМТШ-В «Терминатор» разрабатывались на основе многоцелевого Ми-8АМТ с учетом боевого опыта эксплуатации в Сирии и могут выполнять различные задачи, от транспортно-десантного до огневого обеспечения действий сил специального назначения. Новая модель отличается усиленной броней и новым комплексом авионики, состоящим из метеорадара, системы спутниковой навигации и инфракрасной аппаратурой.

Машина может быть оборудована различными типами вооружения, в том числе ракетными комплексами с управляемыми снарядами.