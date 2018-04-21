Евросоюз приветствовал решение КНДР по отказу от ядерных испытаний

2018-04-21 13:24 | www.trend.az | 6

ЕС приветствует заявление КНДР о приостановке ядерных и ракетных испытаний и готов поддержать последующий переговорный процесс, говорится в распространённом в субботу заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, передет РИА Новости.

Пхеньян отказывается от проведения новых ядерных испытаний и закрывает полигон на севере страны, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Северная Корея также наметила стратегию экономического развития государства, предполагающую активное сотрудничество с соседями.

ЕС также рассчитывает, что планируемые встречи на высшем уровне между лидерами США и КНДР, а также Южной Кореи и КНДР принесут конкретные результаты.

"Заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, что страна, по состоянию на сегодня, остановит ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет, а также о закрытии ядерного полигона, позитивно…", — говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.