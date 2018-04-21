Завершился процесс демаркации границы между Латвией и Россией

2018-04-21 13:30 | www.trend.az | 6

Итоговые документы по демаркации латвийско-российской государственной границы в субботу вступили в силу. Таким образом, завершился длившийся восемь лет процесс демаркации границы между странами. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел республики, передает ТАСС.

"21 апреля 2018 года вступают в силу документы по демаркации латвийско-российской государственной границы. Таким образом, завершился процесс демаркации общей границы двух стран, который длился восемь лет. Министерство иностранных дел положительно оценивает сотрудничество латвийских и российских экспертов в процессе демаркации общей границы обеих стран", - указывает внешнеполитическое ведомство.

В конце октября прошлого года в Риге в ходе 33-го заключительного заседания латвийско-российской демаркационной комиссии были подписаны итоговые документы по демаркации государственной границы между странами. В пакет документов вошли демаркационная карта, описание линии границы, каталог координат и высот пограничных знаков, протоколы пограничных знаков и заключительный протокол. Подписанные документы были переданы на утверждение правительств двух стран. Кабинет министров Латвии утвердил их 16 января этого года, а правительство РФ - 21 февраля.