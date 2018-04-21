Еще в одном армянском городе начались протесты

2018-04-21 14:20 | www.oxu.az | 5

Несколько сотен сторонников оппозиции в субботу вышли на демонстрацию в армянском городе Эчмиадзинe.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на ТАСС, они перекрыли центральные улицы, скандируют антиправительственные лозунги, призывают горожан примкнуть к акциям протеста.



"Полиция Эчмиадзина контролирует ситуацию. Мы призываем демонстрантов не нарушать общественный порядок и проводить акции исключительно в рамках закона", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе силового ведомства.

В городах Гюмри и Ванадзор в субботу протестующие вышли на улицу, но стычек с полицией или задержания не было.

"Демонстранты решили устроить автопробег из Гюмри в Ереван, но полиция остановила их из-за многократных нарушения правил дорожного движения", - сообщили ТАСС из пресс-службы полиции.