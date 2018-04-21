В Индии будут казнить педофилов

2018-04-21 14:47 | www.oxu.az | 6

Правительство Индии в субботу подписало указ о введении смертной казни за групповое изнасилование девочек младше 12 лет.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА «Новости».

Данный указ является поправкой к закону о защите детей от сексуального насилия (POCSO). Минимальным наказанием за изнасилование девочек до 12 лет теперь станет 20-летний тюремный срок, либо пожизненное заключение. За групповое изнасилование девочек младше 12 лет вводится пожизненное заключение или смертная казнь.

Поправка также подразумевает увеличение минимальных сроков за изнасилование женщин и девочек-подростков.

Так, минимальный срок за изнасилование женщины составит теперь 10 лет вместо семи, за изнасилование девочек до 16 лет — от 20 лет до пожизненного срока вместо 10 лет.