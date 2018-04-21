Дмитрий Медведев поздравил нового премьера Кыргызстана с назначением

2018-04-21 14:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Мухаммедкалыя Абылгазиева с назначением на пост премьер-министра Кыргызстана, сообщает в субботу пресс-служба Абылгазиева.

«Россию и Киргизию связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения. Убежден, что дальнейшее развитие торгово-экономического взаимодействия, реализация крупных проектов в промышленности и энергетике, углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза - в полной мере отвечают долгосрочным интересам наших стран», - отмечается в сообщении.

Напомним, что парламент Кыргызстана 20 апреля большинством голосов избрал нового главу правительства Кыргызстана. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Мухаммедкалыя Абылгазиева премьер-министром в этот же день.