Высота снежного покрова на горных территориях Азербайджана достигла 12 см

2018-04-21 14:46 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - С 20 и до утра 21 апреля на территории Азербайджана наблюдалась нестабильная погода, выпавший в горах снег местами был интенсивным, говорится в субботу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 2-10 мм, на Малом Кавказе - 12-36 мм, в районах Центрального Арана - 1-10 мм, Большом Кавказе - 1-8, Гянджа-Газахской зоне 1-11 мм, Нахчыванской АР - 1-4 мм, Лянкяран-Астаринской зоне - 1 мм.

Высота снежного покрова в Гырызе составила 12 см, Хыналыге - 10 см, в пункте Дастафурчай Гараголлар, Гянджачай-Алаханчаллы (Дашкесан) и на Шахдаге - 5 см.