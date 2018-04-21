В Москву завезли танки и ракетные установки

2018-04-21 15:44 | www.oxu.az | 6

Боевая техника, участвующая в Параде Победы на Красной площади 9 мая, приехала в Москву.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

Военные машины привезли с тренировочного полигона в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве на улице Нижние Мневники.

В состав колонны вошли автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», С-400, бронеавтомобили «Тайфун», а также обслуживающая группа.

Гусеничную технику для парада в столицу доставили железнодорожным транспортом на станцию Пресня. После этого танки, самоходные артиллерийские установки и зенитные ракетные комплексы своим ходом добрались до временной площадки.