Синоптики предупредили о мощном урагане, надвигающемся на Москву

2018-04-21 16:12 | www.trend.az | 6

Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве на воскресенье, 22 апреля, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства, сообщает РИА Новости.

"Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится на сайте Гидрометцентра.

Синоптики предупреждают о резком похолодании и сильном ветре, до 20-25 метров в секунду. Если прогнозы подтвердятся, то непогода будет сравнима с ураганом, обрушившимся на столицу в прошлом году. Тогда синоптики прогнозировали порывы ветра около 20-22 метров в секунду, а на самом деле местами они достигали 32 метров в секунду. Жертвами стихии стали более десяти человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об опасности надвигающегося штормового ветра и заверил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.