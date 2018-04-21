Премьер-министр Грузии поздравил Новруза Мамедова

2018-04-21 16:31 | www.apa.az | 7

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Новруза Мамедова с избранием на пост премьер-министра Азербайджана.

Как сообщает местное бюро АПА, Г.Квирикашвили выразил свои лучшие пожелания на своей странице в социальной сети «Twitter».

«Искренне поздравляю новоназначенного премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова. Надеюсь, что мы будем работать вместе над углублением и укреплением стратегического партнерства между нашими странами»,- сказал он в своем поздравлении.