Премьер-министр Грузии поздравил Новруза Мамедова

2018-04-21 16:33 | www.oxu.az | 3

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Новруза Мамедова с избранием на пост премьер-министра Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, Г.Квирикашвили выразил свои лучшие пожелания на своей странице в социальной сети «Twitter».

«Искренне поздравляю новоназначенного премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова. Надеюсь, что мы будем работать вместе над углублением и укреплением стратегического партнерства между нашими странами»,- сказал он в своем поздравлении.

Congratulations and best wishes to @NovruzMammadov - newly appointed Prime Minister of #Azerbaijan. Looking forward to working together to further deepen and strengthen strategic partnership and friendly relations between our nations.