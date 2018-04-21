В Ереване число задержанных достигло 84

2018-04-21 16:38 | www.oxu.az | 8

Число задержанных в Ереване демонстрантов, протестующих против избрания премьером Сержа Саргсяна, достигло 84, передает Oxu.Az cо ссылкой на РИА «Новости».

"В данный момент в полицейские отделения Еревана доставлены 84 человека", — сказал собеседник агентства.



Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля.

Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.