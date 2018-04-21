Новруз Мамедов: Оказанное мне доверие возлагает на меня очень большую ответственность со стороны Президента, ставит передо мной очень большую задачу (версия 3)

2018-04-21 16:57 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Оказанное мне доверие возлагает на меня очень большую ответственность со стороны Президента, ставит передо мной очень большую задачу.

Об этом Новруз Мамедов сказал в субботу на пленарном заседании парламента Азербайджана, на котором была утверждена его кандидатура в качестве премьер-министра страны.

Выступая на заседании, премьер-министр Новруз Мамедов выразил глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оказанное высокое доверие. Он сказал, что должность премьер-министра очень трудная, но почетная.

«Работать с главой государства Ильхамом Алиевым очень почетно», - сказал он.

Новруз Мамедов отметил, что сегодня Азербайджан является страной, имеющей свое место, свою позицию в мировом масштабе. Азербайджан расположен в самом сложном геополитическом пространстве.

«Продолжение стабильности, безопасности и динамичного развития в Азербайджане в то время, когда во втором десятилетии XXI века в мире идут напряженные процессы, ставит перед каждым из нас очень большие задачи. Мы должны продолжить развитие высокого уровня. Это очень трудная задача. Постараюсь выполнить эту ответственную задачу под руководством Президента Азербайджана, в тесном сотрудничестве с государственными и правительственными структурами, а также с Милли Меджлисом. Буду прилагать усилия, чтобы мы продолжили путь, определенный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, под руководством Президента Азербайджана», - сказал Новруз Мамедов.

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