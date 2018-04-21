Лидер ПНД объявил, что их партию на выборах представит Эрдоган

2018-04-21 17:29 | www.apa.az | 5

«Кандидат на пост президента от нашей партии - Реджеп Таййип Эрдоган».

Как сообщает АПА, об этом сказал лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели. Он подчеркнул, что уже известны кандидаты на внеочередных выборах 24 июня.



Выразив сожаление о произошедшем несколько дней назад на футбольном матче «Фенербахче» - «Бешикташ» инциденте, председатель ПНД сказал, что это является провокацией против турецкого народа, и пожелал скорейшего выздоровления Шенолу Гюнешу.

Он подчеркнул, что его не интересует участие в выборах партии «İyi Parti» его не интересует.