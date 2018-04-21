Новруз Мамедов: Оказанное мне доверие возлагает на меня очень большую ответственность со стороны Президента, ставит передо мной очень большую задачу (версия 4)

2018-04-21 17:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Оказанное мне доверие возлагает на меня очень большую ответственность со стороны Президента, ставит передо мной очень большую задачу.

Об этом Новруз Мамедов сказал в субботу на пленарном заседании парламента Азербайджана, на котором была утверждена его кандидатура в качестве премьер-министра страны.

Выступая на заседании, премьер-министр Новруз Мамедов выразил глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оказанное высокое доверие. Он сказал, что должность премьер-министра очень трудная, но почетная.

«Работать с главой государства Ильхамом Алиевым очень почетно», - сказал он.

Новруз Мамедов отметил, что сегодня Азербайджан является страной, имеющей свое место, свою позицию в мировом масштабе. Азербайджан расположен в самом сложном геополитическом пространстве.

«Продолжение стабильности, безопасности и динамичного развития в Азербайджане в то время, когда во втором десятилетии XXI века в мире идут напряженные процессы, ставит перед каждым из нас очень большие задачи. Мы должны продолжить развитие высокого уровня. Это очень трудная задача. Постараюсь выполнить эту ответственную задачу под руководством Президента Азербайджана, в тесном сотрудничестве с государственными и правительственными структурами, а также с Милли Меджлисом. Буду прилагать усилия, чтобы мы продолжили путь, определенный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, под руководством Президента Азербайджана», - сказал Новруз Мамедов.

Он подчеркнул, что Азербайджан сегодня находится на этапе очень высокого развития. «Поскольку я очень много занимаюсь внешней политикой, я хорошо знаком с позициями, связанными с государствами на международной арене. В качестве активного участника и организатора Азербайджан за эти годы успешно реализовал крупнейшие в мире проекты в сферах политики, энергетики, спорта, культуры, мультикультурализма. Азербайджан внес очень большой вклад в международное сотрудничество. Через несколько лет страна станет самым крупным транспортным узлом Евразии. Именно Азербайджан станет узлом торговых, экономических связей всех стран от Индии до севера Европы, от Востока до Запада, до юга Европы. Это также обеспечивает будущее развитие Азербайджана. Главная задача, стоящая передо мной - еще более конкретизировать направления успехов, достигнутых до сегодняшнего дня в экономической сфере Азербайджана, предпринимать шаги, учитывая то, какие реформы для нас более важны, последующее развитие страны. Несомненно, под руководством Президента Азербайджана, совместно с государственными, правительственными структурами, а также членами Милли Меджлиса мы справимся с этими задачами», - сказал Новруз Мамедов.

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