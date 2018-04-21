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Президент утвердил новый Кабмин – СПИСОК

2018-04-21 17:47 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета Министров страны.

Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению: 

Первый вице-премьер – Ягуб Эйубов

Вице-премьер – Али Ахмедов

Вице-премьер – Али Гасанов

Вице-премьер – Гаджибала Абуталыбов

Министр внутренних дел – Рамиль Усубов

Минэнергетики – Парвиз Шахбазов

Министр юстиции – Фикрет Мамедов

Министр труда и соцзащиты – Сахиль Бабаев

Министр по ЧС – Камаладдин Гейдаров

Министр иностранных дел – Эльмар Мамедъяров

Министр экономики – Шахин Мустафаев

Министр сельского хозяйства – Инам Керимов

Министр финансов – Самир Шарифов

Министр обороны – Закир Гасанов

Министр транспорта, связи и высоких технологий – Рамин Гулузаде

Министр налогов – Микаил Джаббаров

Председатель Госкомитета по градостроительству – Самир Нуриев

Председатель «Гачкынкома» - Ровшан Рзаев

Начальник госпогранслужбы – Эльчин Гулиев

Руководитель СГБ – Мадат Гулиев

Руководитель внешней разведки – Орхан Султанов  

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