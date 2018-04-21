Президент утвердил новый Кабмин – СПИСОК

2018-04-21 17:47 | www.oxu.az | 6
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета Министров страны.
Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению:
Первый вице-премьер – Ягуб Эйубов
Вице-премьер – Али Ахмедов
Вице-премьер – Али Гасанов
Вице-премьер – Гаджибала Абуталыбов
Министр внутренних дел – Рамиль Усубов
Минэнергетики – Парвиз Шахбазов
Министр юстиции – Фикрет Мамедов
Министр труда и соцзащиты – Сахиль Бабаев
Министр по ЧС – Камаладдин Гейдаров
Министр иностранных дел – Эльмар Мамедъяров
Министр экономики – Шахин Мустафаев
Министр сельского хозяйства – Инам Керимов
Министр финансов – Самир Шарифов
Министр обороны – Закир Гасанов
Министр транспорта, связи и высоких технологий – Рамин Гулузаде
Министр налогов – Микаил Джаббаров
Председатель Госкомитета по градостроительству – Самир Нуриев
Председатель «Гачкынкома» - Ровшан Рзаев
Начальник госпогранслужбы – Эльчин Гулиев
Руководитель СГБ – Мадат Гулиев
Руководитель внешней разведки – Орхан Султанов