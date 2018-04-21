Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров

2018-04-21 17:44 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров.
Согласно распоряжению, членами Кабинета министров назначены следующие лица:
Первый заместитель премьер-министра - Ягуб Абдулла оглу Эюбов
Заместитель премьер-министра – Али Джавад оглу Ахмедов
Заместитель премьер-министра – Али Шамиль оглу Гасанов
Заместитель премьер-министра – Гаджибала Ибрагим оглу Абуталыбов
Министр внутренних дел – Рамиль Идрис оглу Усубов
Министр энергетики - Парвиз Огтай оглу Шахбазов
Министр юстиции – Фикрет Фаррух оглу Мамедов
Министр труда и социальной защиты населения – Сахиль Рафиг оглу Бабаев
Министр по чрезвычайным ситуациям - Кямаледдин Фаттах оглу Гейдаров
Министр иностранных дел – Эльмар Магеррам оглу Мамедъяров
Министр экономики – Шахин Абдулла оглу Мустафаев
Министр сельского хозяйства – Инам Имдад оглу Керимов
Министр финансов - Самир Рауф оглу Шарифов
Министр обороны – Закир Аскер оглу Гасанов
Министр транспорта, связи и высоких технологий - Рамин Намиг оглу Гулузаде.
Министр по налогам – Микаил Чингиз оглу Джаббаров
Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре - Самир Рафиг оглу Нуриев
Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев - Ровшан Шукюр оглу Рзаев
Глава Государственной пограничной службы - Эльчин Исага оглу Гулиев
Глава Службы государственной безопасности - Мадат Газанфар оглу Гулиев
Глава Службы внешней разведки - Орхан Седйар оглу Султанов.
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