Ровшан Рзаев назначен председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана

2018-04-21 18:00 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Ровшан Шукюр оглу Рзаев назначен председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.
Он сменил на этом посту Али Гасанова.
В субботу Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров.
Ровшан Рзаев - депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, член правления общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики".
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