Утвержден новый состав Кабинета Министров - СПИСОК

2018-04-21 17:59 | www.apa.az | 7

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров.

Как сообщает АПА, в распоряжении говорится:



1. Членами Кабинета министров Азербайджанской Республики назначаются следующие лица:

1.1 Первый заместитель премьер-министра - Ягуб Абдулла оглу Эюбов

1.2 Заместитель премьер-министра – Али Джавад оглу Ахмедов

1.3 Заместитель премьер-министра – Али Шамиль оглу Гасанов

1.4 Заместитель премьер-министра – Гаджибала Ибрагим оглу Абуталыбов

1.5 Министр внутренних дел Азербайджанской Республики – Рамиль Идрис оглу Усубов

1.6 Министр энергетики Азербайджанской Республики - Парвиз Огтай оглу Шахбазов

1.7 Министр юстиции Азербайджанской Республики – Фикрет Фаррух оглу Мамедов

1.8 Министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики – Сахиль Рафиг оглу Бабаев

1.9 Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики - Кямаледдин Фаттах оглу Гейдаров

1.10 Министр иностранных дел Азербайджанской Республики – Эльмар Магеррам оглу Мамедъяров

1.11 Министр экономики Азербайджанской Республики – Шахин Абдулла оглу Мустафаев

1.12 Министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики – Инам Имдад оглу Керимов

1.13 Министр финансов Азербайджанской Республики - Самир Рауф оглу Шарифов

1.14 Министр обороны Азербайджанской Республики – Закир Аскер оглу Гасанов

1.15 Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики - Рамин Намиг оглу Гулузаде

1.16 Министр по налогам Азербайджанской Республики – Микаил Чингиз оглу Джаббаров

1.17 Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики - Самир Рафиг оглу Нуриев

1.18 Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики - Ровшан Шукюр оглу Рзаев

1.19 Глава Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики - Эльчин Исага оглу Гулиев

1.20 Глава Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики - Мадат Газанфар оглу Гулиев

1.21 Глава Службы внешней разведки Азербайджанской Республики - Орхан Седйар оглу Султанов

2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.