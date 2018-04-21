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Утвержден новый состав Кабинета Министров  - СПИСОК

2018-04-21 17:59 | www.apa.az | 7

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров.

Как сообщает АПА, в распоряжении говорится:


1. Членами Кабинета министров Азербайджанской Республики назначаются следующие лица:
1.1    Первый заместитель премьер-министра - Ягуб Абдулла оглу Эюбов
1.2    Заместитель премьер-министра – Али Джавад оглу Ахмедов
1.3    Заместитель премьер-министра – Али Шамиль оглу Гасанов
1.4    Заместитель премьер-министра – Гаджибала Ибрагим оглу Абуталыбов
1.5    Министр внутренних дел Азербайджанской Республики – Рамиль Идрис оглу Усубов
1.6    Министр энергетики Азербайджанской Республики - Парвиз Огтай оглу Шахбазов
1.7    Министр юстиции Азербайджанской Республики – Фикрет Фаррух оглу Мамедов
1.8    Министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики – Сахиль Рафиг оглу Бабаев
1.9    Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики - Кямаледдин Фаттах оглу Гейдаров
1.10    Министр иностранных дел Азербайджанской Республики – Эльмар Магеррам оглу Мамедъяров
1.11    Министр экономики Азербайджанской Республики – Шахин Абдулла оглу Мустафаев
1.12    Министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики – Инам Имдад оглу Керимов
1.13    Министр финансов Азербайджанской Республики - Самир Рауф оглу Шарифов
1.14    Министр обороны Азербайджанской Республики – Закир Аскер оглу Гасанов
1.15    Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики - Рамин Намиг оглу Гулузаде
1.16    Министр по налогам Азербайджанской Республики – Микаил Чингиз оглу Джаббаров
1.17    Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики - Самир Рафиг оглу Нуриев
1.18    Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики - Ровшан Шукюр оглу Рзаев
1.19    Глава Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики - Эльчин Исага оглу Гулиев
1.20    Глава Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики - Мадат Газанфар оглу Гулиев
1.21    Глава Службы внешней разведки Азербайджанской Республики - Орхан Седйар оглу Султанов
2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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