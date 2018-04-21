Утвержден новый состав Кабинета Министров  - СПИСОК

2018-04-21 17:59 | www.apa.az | 7
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров.
Как сообщает АПА, в распоряжении говорится:
1. Членами Кабинета министров Азербайджанской Республики назначаются следующие лица:
1.1 Первый заместитель премьер-министра - Ягуб Абдулла оглу Эюбов
1.2 Заместитель премьер-министра – Али Джавад оглу Ахмедов
1.3 Заместитель премьер-министра – Али Шамиль оглу Гасанов
1.4 Заместитель премьер-министра – Гаджибала Ибрагим оглу Абуталыбов
1.5 Министр внутренних дел Азербайджанской Республики – Рамиль Идрис оглу Усубов
1.6 Министр энергетики Азербайджанской Республики - Парвиз Огтай оглу Шахбазов
1.7 Министр юстиции Азербайджанской Республики – Фикрет Фаррух оглу Мамедов
1.8 Министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики – Сахиль Рафиг оглу Бабаев
1.9 Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики - Кямаледдин Фаттах оглу Гейдаров
1.10 Министр иностранных дел Азербайджанской Республики – Эльмар Магеррам оглу Мамедъяров
1.11 Министр экономики Азербайджанской Республики – Шахин Абдулла оглу Мустафаев
1.12 Министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики – Инам Имдад оглу Керимов
1.13 Министр финансов Азербайджанской Республики - Самир Рауф оглу Шарифов
1.14 Министр обороны Азербайджанской Республики – Закир Аскер оглу Гасанов
1.15 Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики - Рамин Намиг оглу Гулузаде
1.16 Министр по налогам Азербайджанской Республики – Микаил Чингиз оглу Джаббаров
1.17 Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики - Самир Рафиг оглу Нуриев
1.18 Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики - Ровшан Шукюр оглу Рзаев
1.19 Глава Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики - Эльчин Исага оглу Гулиев
1.20 Глава Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики - Мадат Газанфар оглу Гулиев
1.21 Глава Службы внешней разведки Азербайджанской Республики - Орхан Седйар оглу Султанов
2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.