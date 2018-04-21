Абид Шарифов, Эльчин Эфендиев и Исмет Абасов освобождены от должностей

2018-04-21 18:48 | www.apa.az | 6

Поменялись некоторые заместители премьер-министра Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, об этом говорится в подписанном Ильхамом Алиевым распоряжении об утверждении состава нового правительства.

Занимающие до этого пост заместителей премьер-министра Абид Шарифов, Эльчин Эфендиев и Исмет Абасов не были назначены повторно.

Наряду с этим, Ягуб Абдулла оглу Эюбов повторно назначен первым заместителем премьер-министра, Али Джавад оглу Ахмедов и Али Шамиль оглу Гасанов назначены заместителями премьер-министра.