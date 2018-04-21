Новый министр сельского хозяйства: Кто он? – ДОСЬЕ

2018-04-21 18:34 | www.oxu.az | 6

Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров.

Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, новым министром сельского хозяйства страны стал Инам Керимов.



Инам Имдад оглы Керимов родился 6 июня 1977 года в городе Баку.



1984-1994 годах получил образования в Гимназии по гуманитарным наукам в городе Баку.



В 1994-1995 годах продолжил обучение в Richmond High School, США, штат Индиана.

1995 году поступил в юридический факультет БГУ.



1998-2000 годах получил степень бакалавра в Страсбургском университете, в 2002-2002 годах степень магистра в Сарбонне.

В 2002-2004 годах занимал должность советника, в 2004-2014 годах должность старшего советника в Администрации президента Азербайджана.



В 2005-2012 годах был секретарем Комиссии по борьбе с коррупцией АР.



В 2005-2012 годах руководил делегацией АР в Группе государств против коррупции Совета Европы (GRECO).

Распоряжением президента Азербайджана от 7 сентября 2012 года был назначен на должность председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР.

И.Керимов член Совета по туризму, созданного в целях развития туризма в стране.

Он также представлен в комиссии по улучшению бизнес-климата в стране.



Распоряжением президента АР от 30 апреля 2016 года является членом Наблюдательного совета Центра анализа экономических исследований и коммуникаций.

Получил степень доктора в Университете Сарбонны по юриспруденции.

Знает английский, французский, персидский и русский языки.

Женат, имеет двоих детей.