Новый министр сельского хозяйства: Кто он? – ДОСЬЕ

2018-04-21 18:34 | www.oxu.az | 6
Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров.
Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, новым министром сельского хозяйства страны стал Инам Керимов.
Инам Имдад оглы Керимов родился 6 июня 1977 года в городе Баку.
1984-1994 годах получил образования в Гимназии по гуманитарным наукам в городе Баку.
В 1994-1995 годах продолжил обучение в Richmond High School, США, штат Индиана.
1995 году поступил в юридический факультет БГУ.
1998-2000 годах получил степень бакалавра в Страсбургском университете, в 2002-2002 годах степень магистра в Сарбонне.
В 2002-2004 годах занимал должность советника, в 2004-2014 годах должность старшего советника в Администрации президента Азербайджана.
В 2005-2012 годах был секретарем Комиссии по борьбе с коррупцией АР.
В 2005-2012 годах руководил делегацией АР в Группе государств против коррупции Совета Европы (GRECO).
Распоряжением президента Азербайджана от 7 сентября 2012 года был назначен на должность председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР.
И.Керимов член Совета по туризму, созданного в целях развития туризма в стране.
Он также представлен в комиссии по улучшению бизнес-климата в стране.
Распоряжением президента АР от 30 апреля 2016 года является членом Наблюдательного совета Центра анализа экономических исследований и коммуникаций.
Получил степень доктора в Университете Сарбонны по юриспруденции.
Знает английский, французский, персидский и русский языки.
Женат, имеет двоих детей.