Новый министр Сахиль Бабаев: Кто он? - ДОСЬЕ

2018-04-21 18:54 | www.oxu.az | 6

Cогласно распоряжению Президента Ильхама Алиева новым министром труда и социальной защиты населения назначен Сахиль Бабаев.

Как сообщает Oxu.Az, Сахиль Бабаев родился в 1980 году.

В 2000 году получил степень бакалавра по специальности «Международное право и международные отношения» Бакинского государственного университета, в 2002 году – степень магистра.

В 1999-2006 годах работал главным специалистом и начальником отдела Управления иностранных инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

В 2006-2009 годах занимал должность помощника заместителя председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

С 2009 года является главой отдела координации иностранных инвестиций и помощи Министерства экономического развития.

С 2011 года занимал должность главы отдела сотрудничества с международными организациями ведомства.

Является доктором философии юридических наук.

Женат.