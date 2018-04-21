Новый министр Сахиль Бабаев: Кто он? - ДОСЬЕ

2018-04-21 18:54 | www.oxu.az | 6
Cогласно распоряжению Президента Ильхама Алиева новым министром труда и социальной защиты населения назначен Сахиль Бабаев.
Как сообщает Oxu.Az, Сахиль Бабаев родился в 1980 году.
В 2000 году получил степень бакалавра по специальности «Международное право и международные отношения» Бакинского государственного университета, в 2002 году – степень магистра.
В 1999-2006 годах работал главным специалистом и начальником отдела Управления иностранных инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.
В 2006-2009 годах занимал должность помощника заместителя председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
С 2009 года является главой отдела координации иностранных инвестиций и помощи Министерства экономического развития.
С 2011 года занимал должность главы отдела сотрудничества с международными организациями ведомства.
Является доктором философии юридических наук.
Женат.