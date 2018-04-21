Освобожден от должности Абид Шарифов: Кто он? - ДОСЬЕ

2018-04-21 19:09 | www.oxu.az | 5

Абид Шарифов освобожден от должности.

Как сообщает Oxu.Az, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Так, согласно распоряжению о новом составе Кабинета министров АР, на его место назначен глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов.

Абид Шарифов родился 6 января 1940 года в городе Шеки Азербайджанской ССР.

Окончил Азербайджанский Политехнический институт в 1962 году по специальности инженер-строитель.

Трудовую деятельность начал в Главном строительном управлении города Баку. Работал мастером, прорабом, старшим прорабом, начальником отдела технического производства.

В 1972 году назначен начальником 23 строительного управления. После Старший референт в Совете министров Азербайджанской ССР, начальник треста АзерТранспортСтрой, в 1988 году - начальник проектно-промышленного объединения «АзерТранспДорСтрой».

В 1991 году работал заместителем начальника строительного управления, которое занималось электрификацией железной дороги между городами Черкеской и Капикулу в Турции.

В 1993 году назначен президентом «АзерТранспДорСтрой».

В ноябре 1995 года назначен заместителем премьер-министра Азербайджана. Курировал строительство, строительную индустрию, городское хозяйство, транспорт, связь, территориальное развитие регионов страны

Женат, двое детей.