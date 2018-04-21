Новый глава комитета градостроительства: Кто он? – ДОСЬЕ

2018-04-21 19:28 | www.oxu.az | 8

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабмина Азербайджанской Республики.

Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, Самир Нуриев назначен председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры.

Самир Рафиг оглы Нуриев родился 9 марта 1975 года. Член партии «Ени Азербайджан».

В 1991 году поступил в Азербайджанский технический университет и в 1996 году с отличием окончил факультет инженерного бизнеса и менеджмента по специальности инженер-экономист.

В 2003-2005-х годах продолжил образование в университете «Duke» в США по специальности «Международная политика развития».

В 1996-2003-х годах Самир Нуриев работал экономистом в различных частных компаниях и международных организациях, менеджером по маркетингу и проектным координатором. В 2000-2001 годах занимал должность бизнес-консультанта в азербайджанском офисе Программы развития ООН.

В 2006 году работал директором департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития Азербайджанской Республики.

Соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики в 2009 году был заместителем начальника Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери шехер» при Кабмине, а в 2013 году был назначен начальником данного управления.

Соответствующим распоряжением главы государства от 12 апреля 2016 года получил должность директора Государственного агентства жилищного строительства.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 14 февраля 2018 года был назначен председателем правления Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики.

Женат, двое детей.