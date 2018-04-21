На ряд должностей не произведены назначения в новом правительстве, некоторые лица сохранили свои посты - СПИСОК

2018-04-21 19:47 | www.apa.az | 7

В составе нового правительства, утвержденного распоряжением президента Ильхама Алиева, на ряд должностей не были произведены назначения.

Как сообщает АПА, на нижеуказанные государственные структуры не были произведены назначения.

Министерство экологии и природных ресурсов (пост министра занимает Гусейн Багиров)

Министерство молодежи и спорта (пост министра занимает Азад Рагимов)

Министерство Культуры (пост министра занимает Абульфаз Караев)

Государственное агентство по туризму

Министерство оборонной промышленности (пост министра занимает Явер Джамалов)

Министерство здравоохранения (пост министра занимает Октай Ширалиев)

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей (пост председателя занимает Хиджран Гусейнова)

Госкомитет по работе с диаспорой (пост председателя занимает Назим Ибрагимов)

Госкомитет по работе с религиозными структурами (пост председателя занимает Мубариз Гурбанлы)

Государственный таможенный комитет (пост председателя занимает Айдын Алиев)

Государственный комитет по статистике (пост председателя занимает Тахир Будагов)

Госкомитет по имущественным вопросам (пост председателя занимает Керем Гасанов)

Государственная миграционная служба (пост начальника занимает Фирудин Набиев)

Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу (пост начальника занимает Арзу Рагимов)

Агентство продовольственной безопасности (пост председателя занимает Гошгар Тахмазли)

Антимонопольное агентство по контролю за потребительским рынком

Агентство интеллектуальной собственности

Национальное архивное управление Азербайджана (постначальника занимает Атахан Пашаев).

Представленные в предыдущем кабинете министр внутренних дел Рамиль Усубов, министр энергетики Парвиз Шахбазов, министр юстиции Фикрет Мамедов, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, министр экономики Шахин Мустафаев, министр финансов Самир Шарифов, министр обороны Закир Гасанов, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, министр по налогам Микаил Джаббаров, глава Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев, глава Службы государственной безопасности Мадат Гулиев и глава Службы внешней разведки Орхан Султанов, в новом составе были назначены повторно.