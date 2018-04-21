Отправленный в отставку Салим Муслимов: Кто он? - ДОСЬЕ

2018-04-21 19:44 | www.oxu.az | 8

Министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов ушел с занимаемой должности.

Oxu.Az представляет досье Салима Муслимова:

Родился 1 ноября 1961 года в селе Пиргасанли Агсуинского района.

В 1983 году окончил экономико-учетный факультет Азербайджанского народнохозяйственного института им. Д.Буньядзаде с дипломом отличия.

В 1983-1987 годах учился в целевой аспирантуре Московского государственного университета.

С января 1988 года работал в должности преподавателя, старшего преподавателя, заместителя декана в Азербайджанском государственном экономическом институте.

С января 1992 года по июль 1995 года был в научной командировке и докторантуре университете Мармара (Турция).

В марте 2000 года назначен заместителем председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

17 декабря 2002 года назначен на должность председателя Государственного фонда социальной защиты.

В 2002 году указом президента Азербайджанской Республики Муслимову присвоено звание генерал-майора таможенной службы.

18 сентября 2004 года на 28-й главной ассамблее Международной ассоциации социального обеспечения, которая проходила в Пекине, избран членом Бюро данной организации.

В феврале 2006 года, защитив докторскую диссертацию в Казани на тему «Бухгалтерский учет, анализ и аудитные реформы в пенсионной страховой системе», получил ученую степень доктора экономических наук.

Муслимов принимал активное участие в подготовке нескольких законодательных актов. Автор 4 книг и более 50 научных статей.

22 октября 2013 года был назначен министром труда и социальной защиты Азербайджанской Республики.

Свободно владеет русским и английским языками.

Женат, трое детей.