Медведев поздравил Новруза Мамедова

2018-04-21 19:49 | www.oxu.az | 7

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Новруза Мамедова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщили в субботу в пресс-службе кабмина РФ:

«Россию и Азербайджан связывают отношения стратегического партнерства, базирующиеся на принципах равноправия, уважения интересов друг друга и добрососедства.

Убежден, что дальнейшее укрепление двустороннего торгово-экономического взаимодействия, реализация крупных совместных проектов в транспортной, нефтегазовой, агропромышленной областях, в сферах высоких технологий, образования и культуры в полной мере отвечают долгосрочным интересам наших стран».