Медведев поздравил нового премьера Азербайджана

2018-04-21 19:53 | www.oxu.az | 9

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Новруза Мамедова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в субботу в пресс-службе кабмина РФ.

«Россию и Азербайджан связывают отношения стратегического партнерства, базирующиеся на принципах равноправия, уважения интересов друг друга и добрососедства.

Убежден, что дальнейшее укрепление двустороннего торгово-экономического взаимодействия, реализация крупных совместных проектов в транспортной, нефтегазовой, агропромышленной областях, в сферах высоких технологий, образования и культуры в полной мере отвечают долгосрочным интересам наших стран», - приводит пресс-служба текст телеграммы российского премьера.