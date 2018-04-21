Новый председатель «Гачкынкома» - ДОСЬЕ

2018-04-21 19:58 | www.oxu.az | 8
Последним распоряжением президента страны Ильхама Алиева депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, член правления общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики» Ровшан Шюкюр оглы Рзаев назначен председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Как передает Oxu.Az, 56-летний Р.Рзаев является юристом по специальности.
Отметим, что ранее должность председателя комитета занимал заместитель премьер-министра и зампред правящей партии «Ени Азербайджан» Али Гасанов.
Отныне А.Гасанов будет лишь исполнять обязанности заместителя премьер-министра.
Также отметим, что Р.Рзаев – один из самых активных депутатов парламента.
Также занимается народной дипломатией в качестве члена Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики».
В то же время Р.Рзаев – выходец из известной семьи.
Его отец Шюкюр Рзаев долгие годы занимал высокую должность в органах прокуратуры.
В период президентства покойного Гейдара Алиева был прокурором Сумгайыта и Баку.