Депутатов стало меньше

2018-04-21 20:12 | www.oxu.az | 5

Количество депутатов Милли меджлиса сократилось с 125 до 122.

Как передает Oxu.Az, последним распоряжением президента Ильхама Алиева депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, член правления общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики» Ровшан Шюкюр оглы Рзаев был назначен председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Согласно Конституции Азербайджана, министры и другие входящие в правительство лица не могут быть депутатами.

По этой причине в ближайшее время Р.Рзаев будет лишен полномочий депутата.

Ранее из-за назначения на должности первого вице-президента, заместителя премьер-министра и Госкомитета по работе с религиозными структурами соответственно были прекращены депутатские деятельности Мехрибан Алиевой, Али Ахмедова и Мубариза Гурбанлы.

Отметим, что после назначения Р.Рзаева председателем Госкомитета число депутатов уменьшится с 125 до 122.

Также отметим, что депутатская деятельность члена парламента пятого созыва - первого вице-президента Мехрибан Алиева была прекращена весной 2017 года.

В прошлое воскресенье от сердечного приступа скончался 71-летний депутат Астан Шахвердиев.

Напомним, что М.Алиева представляла в парламенте Хазарский район, А.Шахвердиев – Джебраильский район, большая часть которого оккупирована армянами, а Р.Рзаев – Гейгельский район.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

