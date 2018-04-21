Армен Саркисян прибыл на митинг оппозиции в Ереване

2018-04-21 20:14 | www.oxu.az | 5

Президент Армении Армен Саркисян прибыл на площадь Республики в Ереване, где в настоящее время проходит митинг оппозиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, участники протестной акции не согласны с избранием премьер-министра Сержа Саргсяна.

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что готов встретиться с Николом Пашиняном, лидером акций протеста.

«Нужно ослабить напряженность, нельзя позволить, чтобы преграда между сторонами стала непреодолимой. Следовательно, я готов встретиться с депутатом Национального собрания Николом Пашиняном, чтобы снизить существующую напряженность путем диалога между политическими силами», – говорится в его заявлении.