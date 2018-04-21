В Дербенте убиты девять боевиков

2018-04-21 20:25 | www.apa.az | 6

Девять боевиков, которые планировали теракт на первомайские праздники, ликвидированы в Дагестане. Как передает АПА, об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В результате целенаправленного поиска были обнаружены две группы бандитов в разных частях Дербента. На предложение правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступники открыли огонь из автоматического оружия. В результате скоротечных перестрелок девять бандитов были нейтрализованы", - сообщили в НАК.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Один сотрудник спецназа получил легкое ранение.