В Дербенте ликвидировали еще четырех боевиков

2018-04-21 20:22 | www.trend.az | 5

Сотрудники силовых структур ликвидировали еще четырех членов бандподполья в ходе спецоперации в Дербенте (Дагестан), передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"В ходе штурма дома в Дербенте, где укрывались члены бандподполья, их удалось ликвидировать. Речь идет о четырех боевиках, которые оказали вооруженное сопротивление правоохранительным органам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в доме, где укрывались боевики, найдено самодельное взрывное устройство. "СВУ - бомба 5 килограмм в тротиловом эквиваленте обезврежена", - добавил источник.